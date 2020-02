Nieuwe defensieradar toch naar Herwijnen

Het nieuwe radarstation van defensie komt toch in het Gelderse Herwijnen. Staatssecretaris Barbara Visser onderzocht andere plekken, maar die bieden geen oplossing. Bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid door de straling. Maar volgens Visser worden er geen grenzen overschreden. <

Tot zes jaar cel voor cokelabs Den Haag

Zes leden van een Albanese drugsbende hebben tot zes jaar cel gekregen. De bende runde in enkele panden in hartje Den Haag cocaïnelabs. Daar werden grote hoeveelheden drugs gewassen, versneden en geperst. Daarbij werden veel giftige stoffen gebruikt. De politie kwam de bende op het spoor door twee tips, onder andere van de verhuurder die een slecht gevoel had bij de nieuwe huurder. <

