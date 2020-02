‘Moorkop’ van HEMA heet nu ‘chocoladebol’

Amsterdam

Het product blijft hetzelfde, alleen de naam wordt veranderd op de website en op borden in de winkels. HEMA past jaarlijks design van producten aan en vond dit een geschikt moment om de naam te veranderen. De moorkop verwijst naar de Moren, een islamitische bevolkingsgroep dat in de middeleeuwen vooral leefde in Noord-Afrika. Later werd een Moor een synoniem voor het woord ‘neger’, dat nu wo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .