Kabinet hervat in principe gesprek met boeren na excuses FDF

Het kabinet gaat weer om tafel met boerenorganisatie het Landbouw Collectief. Landbouwminister Carola Schouten wil eerst nog een hartig woordje spreken met Farmers Defence Force na een persbericht van die groep met dreigende taal, maar de gesprekken over onder meer stikstof gaan daarna in principe weer door.

Actiegroep FDF stuurde woensdag - vlak voor een gepland gesprek tussen Schouten, premier Mark Rutte en het Collectief - een persbericht waarin stond dat organisaties die buiten het Collectief om praten met de minister "de sector als een Judas verraden". De minister wil heel duidelijk maken dat zij zelf gaat over haar gesprekspartners. Als het Landbouw Collectief dat erkent, blijft het kabinet in gesprek met de organisatie.

De bewindsvrouw vindt het vooral belangrijk dat het Landbouw Collectief, waaronder ook traditionele belangenbehartigers als LTO vallen, afstand heeft gedaan van de uitspraken. "Ik wil uit hun eigen mond horen dat ze onderschrijven dat ik degene ben die deze afspraken maakt. En dat bedreigingen en intimidatie daar zeker niet bij horen. Als ze dat onderkennen kunnen we ook het inhoudelijke gesprek doorzetten." Schouten wil proberen dat vrijdag nog te doen als de agenda dat toelaat.

Woensdagavond laat kwamen de excuses van Farmers Defence Force na een urenlang overleg tussen de dertien organisaties die zijn aangesloten bij het Landbouw Collectief. Van ruzie is geen sprake, zei voorzitter Aalt Dijkhuizen woensdag. "We zitten met dertien groepen om tafel. Natuurlijk zijn we het niet altijd eens."