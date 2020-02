Onderzoek naar ruimer preventief fouilleren

Het kabinet gaat onderzoeken of de politie met oud en nieuw vaker preventief kan gaan fouilleren. Burgemeesters kunnen daar al toestemming voor geven als ze vrezen dat mensen in een bepaald gebied wapens op zak hebben, maar dat gaat mogelijk ook voor vuurwerkbezit gelden. <

beeld anp

Onervarenheid leidde tot ernstig ongeval

Een ernstig ongeval tijdens een oefening in Duitsland in november 2018 was het gevolg van onervarenheid van de betrokken Nederlandse militairen. Hun gebrek aan ervaring was mede te wijten aan de opleiding, aldus een onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Zes militairen (drie Nederlanders en drie Duitsers) raakten gewond bij het ongeval, beide bestuurders ernstig. <

