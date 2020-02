Tekort aan psychiaters vertraagt rechtspraak

Er is een tekort aan psychiaters en GZ-psychologen die psychiatrische rapporten opmaken voor strafzaken. Omdat rechters die informatie nodig hebben om de straf te bepalen, lopen veel zaken vertraging op. Zittingen worden uitgesteld en verdachten blijven langer in voorarrest. Dat zegt Michel Groothuizen, directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

Er werken zo’n 450 gedragsdeskundigen voor het NIFP, parttime. Ze maken per persoon ongeveer zeven rapporten per jaar en kunnen daarmee de vraag vanuit de rechtspraak niet aan. Een groot deel van hen staat bovendien op het punt met pensioen te gaan, zegt Groothuizen.

Het NIFP gaat zich inzetten voor meer geld, want dat blijkt een belangrijke reden waarom het instituut moeilijk mensen aantrekt. De kwaliteitseisen zijn de laatste jaren verzwaard waardoor de onderzoeken meer tijd kosten, maar dat is niet terug te zien in de betaling. ‘De deskundigen kunnen elders meer geld verdienen en dat maakt de spoeling nog dunner’, zegt Groothuizen.

