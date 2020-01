'Visie op sterven onder invloed van taal overheid'

Nijmegen

Honderd jaar geleden overleed zeker de helft van de mensen aan een infectieziekte. Een ziekbed was vaak niet aan de orde, en als dit ziekbed er wel was had de dominee of pastoor hier een prominente rol. Dat is nu heel anders, vertelt Yvonne Engels, hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg. Engels is één van de sprekers bij een symposium over hoe moderne mensen tegen de dood aankijken, geor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .