Harmen van Wijnen weg bij CHE

Harmen van Wijnen gaat de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) verlaten. Per 1 mei wordt de huidige voorzitter van het College van Bestuur, algemeen directeur bij het ABP, pensioenfonds voor overheid en onderwijs.

Ede

Dat meldt de CHE. Van Wijnen werkte bijna zeven jaar bij de hogeschool. In augustus 2013 werd hij aangesteld.

Van Wijnen: ‘In december werd ik gevraagd of ik open zou staan voor de functie bij het ABP. Na een aantal gesprekken in januari merkte ik dat ik zeer gemotiveerd ben om de pensioensector weer in te gaan. De sector waar ik het eerste deel van mijn loopbaan werkzaam ben geweest. Terug naar mijn eerste liefde dus. Tegelijk vind ik het jammer om de CHE na bijna zeven jaar gaan te verlaten. De CH..

