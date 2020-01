Onbekende dode Terschelling blijkt Katwijker zeeman

Terschelling

Dat meldt de politie. Van Rijn was 22 toen hij als bemanningslid van de kotter KW37 Orion in een zware storm op de Noordzee terecht kwam. Het schip verging. 52 jaar later is een dna-match met nabestaanden van Van Rijn. Zij stonden hun dna af nadat ze hadden gehoord over een identificatie van een andere onbekende dode die op Terschelling was aangespoeld. Dat ging om Andries Penning, de kapite..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .