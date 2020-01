Groen licht Rotterdams vuurwerkverbod

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met een volledig vuurwerkverbod. Rotterdam is hiermee de eerste grote stad in Nederland waar inwoners tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk mogen afsteken. De gemeente Apeldoorn besloot in oktober al tot een totaalverbod. <

'Coketoestel' Argentinië vrijgegeven

