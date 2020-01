Na vijf jaar gevangenschap zijn woensdag veertig christenen in Pakistan vrijgesproken van de doodstraf, meldt de internationale katholieke organisatie Kerk in Nood (ACN).

Straatbeeld in Pakistan (beeld M.Wolnik)

De mannen waren in 2015 opgepakt nadat een menigte twee moslims op straat vermoorde in Lahore, in een wijk waar veel christenen wonen. De moslims werden ervan verdacht aanslagen te hebben gepleegd op twee kerken, waarbij vijftien mensen omkwamen en zeventig mensen gewond raakten.

De afgelopen vijf jaar zaten de christenen vast. Twee van hen zijn inmiddels overleden. Volgens priester Emmanuel ‘Mani’ Yousa, een contactpersoon van Kerk in Nood, hebben martelingen en de druk om zich te bekeren een rol gespeeld in de sterfgevallen. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat er te weini..

