Veertig meldingen over seksuele intimidatie

Mores, het meldpunt seksuele intimidatie in de cultuursector, heeft sinds de oprichting in juni 2018 veertig klachten binnengekregen. Een woordvoerder heeft een bericht van Shownieuws hierover bevestigd. Geen enkele klacht heeft tot nog toe geleid tot een daadwerkelijke aangifte. Achttien klachten gaan over dezelfde zaak, de overige 22 meldingen zijn allemaal afzonderlijke gevallen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .