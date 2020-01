Minister mocht komst islamitische basisschool afdwingen

Minister Arie Slob van Basis- en Voorgezet Onderwijs mocht de gemeente Westland dwingen om de nieuwe islamitische basisschool in Naaldwijk op te nemen in het scholenplan. Dat oordeelde de bestuursrechter van de Raad van State vandaag.

Opname in het scholenplan is nodig om de school te kunnen financieren. Ondanks eerdere uitspraken van de bestuursrechter die gemeente Westland verplichtten de nieuw op te richten school mee te nemen in het scholenplan 2020-2023, bleef de gemeente weigeren.

De basisschool was een initiatief van de Haagse scholengemeenschap Yunus Emre, die vier islamitische basisscholen in Den Haag en één vestiging in Zoetermeer heeft.

