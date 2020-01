Deze januari was een van de warmste januari’s ooit

Januari 2020 gaat de boeken in als een van de warmste januarimaanden ooit. Met een gemiddelde temperatuur van 6,1 graden tegen een normaal gemiddelde van 3,1 graden, was het ‘anti-winters zacht’, meldt Weeronline.

De allerwarmste januari was die van 2007, toen het gemiddeld 7,1 graden was. Maar dit jaar is goed voor een zesde plek. De hoogste temperatuur in De Bilt werd gemeten op 14 januari: 12,9 graden. Een dag later werd het in Arcen 13,6 graden, de hoogste temperatuur die in het land gemeten werd.

Ondanks de warmte had deze januari wel minder zonuren dan gemiddeld. Normaal gesproken laat in januari de zon zich zo’n 62 uur zien, maar dit jaar was dat maar 42 uur. Het vroor in De Bilt zes dagen tegen 13 dagen normaal. Alleen in het Limburgse Ell bleef het op 21 januari de hele dag vriezen. <

