Rutte en Schouten in gesprek met boeren en natuurorganisaties

Farmers Defence Force, de organisatie die voor een deel achter de boerenprotesten zat, weigert om bij het gesprek aanwezig te zijn. Zegsman Jeroen van Maanen zegt in het Algemeen Dagblad dat het een ‘vertoning voor de bühne’ wordt.

Voorafgaand aan het gesprek in Radio Kootwijk op de Veluwe, gaan Rutte en Schouten langs bij een melkveehouder en een boswachter. Het gesprek zal een informeel karakter hebben en het is de bedoeling dat de verschillende partijen ‘van gedachten kunnen wisselen over de problematiek en over oplossingsrichtingen’, laat het ministerie van Algemene Zaken weten. <

