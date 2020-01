‘Kinderen horen niet in een politiecel’

Minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit zouden hun verhoor niet in een politiecel moeten afwachten. Dat gebeurt nu wel en is voor kinderen ‘traumatisch’. Daarom moet dat in de wet worden vastgelegd. Dat zegt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies dat het vandaag uitbrengt aan ministers Ferd Grapperhaus van Justitie en Sander Dekker van Rechtsberscherming, meldt NRC.

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen nu in afwachting van hun verhoor maximaal 24 uur worden vastgezet in een politiecel. Wanneer ze worden verdacht van een zwaarder vergrijp kunnen ze tot drie dagen worden vastgehouden, als het politieonderzoek langer duurt. In 2018 zaten 21.608 kinderen tijdelijk vast, 4675 van hen moesten langer blijven. Ze zaten vaak in cellen bedoeld voor volwassenen.

traumatisch

Dat is niet in het belang van het kind, zegt de RSJ. Sterker nog, het kan voor kinderen traumatisch zijn, zegt RSJ-onderzoeker Peter van der Laan tegen NRC. ‘Er zijn weinig voorzieningen voor minderjarigen. De cellencomplexen zijn gebouwd voor volwassenen. Dat kan voor kinderen beangstigende situaties opleveren, bijvoorbeeld door geschreeuw van dronken of verwarde arrestanten.’

