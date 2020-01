Tweede Kamer zit vaker zelf aan de knoppen

Steeds vaker schrijven Tweede Kamerleden zelf wetsvoorstellen. Parlementariërs vervaardigen ook steeds meer initiatiefnota's, meldt het Parlementair Documentatie Centrum. In 2019 waren er dertien initiatiefwetten, tegenover zes in 2009. In de tweede helft van de vorige eeuw werden er per jaar slechts enkele wetsvoorstellen ingediend. <

Vergoeding van cannabis veteranen heroverwogen

