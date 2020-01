Huismus 'wint' ook dit jaar de tuinvogeltelling

Zeist

Iets meer dan negentigduizend mensen keken vrijdag, zaterdag of zondag een half uur extra goed rond in de tuin en zetten een plusje bij elke tuinvogel die ze zagen. Samen telden ze meer dan anderhalf miljoen exemplaren. Het vaakst, bijna driehonderdduizend keer, was dit de huismus, op ruime afstand gevolgd door de koolmees (220.324) en de pimpelmees (144.798).

De vink maakt een duikeling in de lijst: van drie naar zeven. Volgens de Vogelbescherming komt dit door het zachte winterweer, waardoor er voor de vinken meer dan genoeg voedsel in de bossen is te vinden. Daarom laten ze zich minder in de tuinen zien. De pimpelmees is de belangrijkste stijger: van vijf naar drie. Dit komt door het goede broedseizoen dat deze vogel doormaakte in Oost-Europa, ver..

