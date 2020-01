Brandbrief huis-aan- huiskranten

Den Haag

Ze vrezen dat meer gemeenten het voorbeeld gaan volgen van Utrecht, dat volgens hen huis-aan-huiskranten uit de brievenbus weert. Ze vrezen voor 'de doodsteek voor de onafhankelijke lokale journalistiek', aldus de branchevereniging NNP.

Volgens de NNP scheert het stadsbestuur van Utrecht reclamefolders én huis-aan-huiskranten over één kam. In plaats van te werken met de bekende Ja/Nee- en Nee/Nee-stickers geldt in de stad: geen sticker, geen drukwerk.

Het idee ervan is om papierverspilling tegen te gaan. De branchevereniging spreekt echter van 'ondoordacht gemeentelijk milieubeleid' en vreest dat 'de lokale journalistiek het loodje gaat leggen'.

De NNP wijst op de waakhondfunctie die lokale media hebben en dat veel overheden burgers via huis-aan-huis-kranten informeren over belangrijke regionale kwesties. <