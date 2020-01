'Als mensen de knop omzetten, blijft mij dat bij'

Nederland is een vergaderland: zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven zit vol overleggen en meetings. Deze rubriek laat vergaderaars aan het woord over de vergadercultuur binnen hun bedrijf, organisatie of vereniging. Vandaag: Anneke van der Schaaf (48), onafhankelijk procesbegeleider van een adviesraad die adviseert over toekomstbestendige huisvesting van de Theologische Universiteit in Kampen.

Waar hebben jullie dit keer over vergaderd?

‘We hebben gekeken of de verschillende scenario’s van de toekomstige huisvesting van onze universiteit compleet zijn. Het College van Bestuur heeft bij ons als adviesraad een voorstel neergelegd en gevraagd of wij nog toevoegingen hebben. We hebben alle scenario’s in Utrecht, Zwolle en Kampen besproken. In elke plaats zijn verschillende opties: bestaande bouw, nieuwbouw of iet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .