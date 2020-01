Hulplijn Chris zoekt snel vijftig extra vrijwilligers

Houten

Chris werd dertig jaar geleden opgericht om kinderen en jongeren in nood een luisterend oor te bieden. Via de dienst, die onderdeel is van Stichting Chris en Voorkom!, werden afgelopen jaar 4497 anonieme chatgesprekken gevoerd en 3822 begeleidingsmails verstuurd. ‘Onveranderd hoog’, concludeert de dienst. Bellen over problemen kan ook, maar die optie is beperkt. Het g..

Bij Chris zijn op dit moment zo’n 150 vrijwilligers actief en twee vaste medewerkers. Bij de mailafhandeling gaat het om hulpverleners, terwijl intern opgeleide vrijwilligers chats en telefoontjes afhandelen. Zij kunnen indien nodig wel een hulpverlener op de achtergrond inschakelen. Gebrek aan bekendheid en schroom om mee te doen speelt Chris parten in het gebrek aan co..

