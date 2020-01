‘Patiënt moet steeds langer wachten op dure medicijnen’

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg): 'Het is de hoge prijs die snelle toegang tot medicijnen in de weg staat.' (beeld anp / Bart Maat)

Den Haag

Bij nieuwe medicijnen die meer dan 50.000 euro per patiënt per jaar kosten, onderhandelt het ministerie van Volksgezondheid sinds 2015 eerst met de fabrikanten over de prijs voordat de medicijnen in het basispakket komen. Dat moet voorkomen dat de kosten van medicijnen te sterk oplopen.

Volgens het FD verlopen die onderhandelingen steeds trager. Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) noemde tot nu toe een doorlooptijd van tien maanden, maar bij de nieuwste medicijnen is dat inmiddels opgelopen naar 410 dagen. En de verwachting is dat die wachttijd verder oploopt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .