Rutte: excuses voor rol overheid bij Holocaust

Amsterdam

De excuses van Rutte kwamen onverwacht. Eerder had Nederland, bij monde van koningin Beatrix, alleen toegegeven dat Joodse Nederlanders tijdens de bezetting te weinig hulp hadden gekregen van hun landgenoten. Ze zei dat tijdens haar staatsbezoek aan Israël, in 1995. Vijf jaar later verontschuldigde toenmalig premier Wim Kok zich voor de harteloze ontv..



Rutte zei zondag in Amsterdam dat de regering tekort is geschoten. ‘Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen.’ En: ‘Toen het gezag een bedreiging werd, zijn onze overheidsinstanties tekortgeschoten als hoeders van recht en veiligheid.’

