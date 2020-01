Hasselt

In de zaak van de moord op de Nederlandse zakenman Marcel van Hout in België heeft zijn klusjesman bekentenissen afgelegd tegenover de politie. Dat heeft het parket van Hasselt bevestigd naar aanleiding van een bericht in de Belgische krant Het Nieuwsblad. De man zit sinds 8 december 2017 in de gevangenis. Hij heeft nu volgens Het Nieuwsblad toegegeven dat hij Van Hout (51) in november 2017 heeft doodgeschoten in zijn villa in Pelt. <