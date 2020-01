Demonstratie op de Dam tegen 5G

Op de Dam hebben zaterdag zo'n honderd mensen gedemonstreerd tegen de komst van het 5G-netwerk. De actievoerders zijn bang voor de straling van antennes die er voor het netwerk bij zullen komen. Dat zou niet goed zijn voor mensen en het milieu. De demonstranten in Amsterdam sloten zich aan bij een wereldwijde actiedag tegen 5G.

Het gezondheidsinstituut RIVM en Agentschap Telecom meldden vorige week in een onderzoek dat de hoeveelheid straling in de ether door het gebruik van 5G veilig lijkt, maar dat er nog wel vervolgonderzoek nodig is naar de effecten. <