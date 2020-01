'Stop bemoeizucht met adoptie'

Wie geadopteerd is, kan het gevoel krijgen een vrije vogel te zijn waarop kan worden geschoten. 'Oordeel niet over de beleving van hun roots. Dat is een intieme zaak.' Radiomaker Dinja Pannebakker is geboren in Sri Lanka en voelt zich volledig Nederlands. Als geadopteerde stuit ze regelmatig op onbegrip, vertelt ze in de documentaire Ik kóm niet uit Sri Lanka. Het moet eens afgelopen zijn met de bemoeizuchtige cultuur waarmee geadopteerden te maken krijgen, vindt emeritus hoogleraar adoptie René Hoksbergen.