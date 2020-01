De kapper in Peking drukt zijn snor. Nou ja, hij verstopt 'm wellicht onder zijn zwarte mondkapje. Het beschermmiddel tegen het gevreesde coronavirus kleurt stemmig bij zijn jasje. Een rood-met-witte-stippenversie zou misplaatst zijn, want zo vrolijk is de aanleiding voor dit symbolische hek tegen het gevaarlijke griepvirus immers niet. Het kapjeseffect wordt versterkt door de spiegel en de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .