Geen versoepeling herkeuringen CBR

De Gezondheidsraad ziet geen mogelijkheden om te snoeien in de lijst met aandoeningen waarbij mensen zich periodiek moeten laten herkeuren om auto te mogen rijden. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. De Kamer had Van Nieuwenhuizen gevraagd om te onderzoeken of een versoepeling mogelijk is. Dit onder andere om iets te doen aan de wachttijden voor herke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .