Pauluskerk: winterregeling voor daklozen werkt niet

De winterregeling voor daklozen werkt niet. Dat stelt de Pauluskerk in Rotterdam, die in de nacht van donderdag op vrijdag de deuren opende voor daklozen in Rotterdam die nergens anders terechtkonden.

Rotterdam

Volgens de kerk zorgde de gemeente Rotterdam niet voor extra bedden, hoewel kou was voorspeld. 'In november en december vroor het al drie keer ’s nachts, maar er waren geen extra plekken', zegt dominee van de kerk, Dick Couvée.

Sinds november 2019 is in Rotterdam de winterregeling van kracht, een gezamenlijke regeling van Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Als volgens de weersverwachting de gevoelstemperatuur tot onder het vriespunt daalt, worden extra bedden geregeld voor daklozen, zodat niemand op straat hoeft te slapen.

Ook afgelopen week waren er geen extra bedden, terwijl de gevoelstemperatuur onder nul lag, aldus Couvée. 'Het is veel te koud. Dus regelen we nu zelf opvang.'

In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen volgens de dominee ruim dertig mensen in slaapzakken op de grond van de kerk.

Wethouder Sven de Langen laat via zijn woordvoerder weten dat observaties van dominee Couvée volgens hem niet kloppen. De gemeente stelt honderd extra bedden beschikbaar in verband met de winterregeling, zegt zij. 'Deze winter was de winteropvang twaalf keer open en konden we iedereen die dat wilde een bed aanbieden.' <