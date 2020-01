Goldman eist divers bestuur bij beursgang

Een bedrijf met louter witte mannen aan de top hoeft niet te bellen met Goldman Sachs voor begeleiding bij een beursgang. De Amerikaanse zakenbank neemt vanaf juli in de VS en Europa alleen nog klanten aan als ze met ten minste één bestuurszetel hun wil naar diversiteit demonstreren, met de focus op vrouwen.

David Salomon van de zakenbank Goldman Sachs in oktober met Ivanka Trump (r.) tijdens een discussie over ondernemerschap van vrouwen bij de Wereldbank. (beeld afp / Olivier Douliery)

Davos

In 2021 gaat Goldman Sachs zelfs twee ‘diverse’ bestuurders eisen.Topman David Solomon onthulde de nieuwe koers van de zakenbank in een interview in Davos, waar hij het World Economic Forum bijwoont.

Solomon legde uit dat zijn eigen bedrijf, waarin vier van de elf bestuursleden vrouw zijn, profiteert van het feit dat er meer en andere inzichten aan bod komen. Solomon zei die winst ook te zien bij andere ondernemingen. Volgens hem tonen de laatste vier jaar aan dat bedrijven met vrouwen in de bestuurskamer het beter doen dan ondernemingen zonder.

