Gemeenten speuren naar loden leidingen

Utrecht en Rotterdam gaan, in navolging van Amsterdam, gemeentelijke gebouwen controleren op de aanwezigheid van loden waterleidingen. Die kun je overal in Nederland nog aantreffen in oudere gebouwen en woningen.

Utrecht

‘Tot begin jaren zestig waren loden leidingen de norm. Daarna gingen installateurs steeds vaker koper gebruiken en daarna kunststof in verband met het montagegemak’, vertelt Dick Reijman van de koepel Techniek Nederland. Dat loden leidingen schadelijk zijn voor de gezondheid, is in de afgelopen decennia steeds duidelijker geworden. Kleine looddeeltjes kunnen loslaten en in het drink..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .