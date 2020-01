Hoe bewaar je Auschwitz?

Auschwitz weer opbouwen zoals het functioneerde, is natuurlijk uit den boze. Maar niets doen betekent dat de overblijfselen verloren gaan. Daarover gaat een letterlijk conservatieve documentaire bij de EO.

Op 27 januari 1945 werd het meest beruchte concentratiekamp van de Duitse nazi’s in Polen bevrijd door Russische troepen. Maandag is dat 75 jaar geleden. Auschwitz-Birkenau is een immens groot terrein. Alleen al het overwoekeren ervan moet door tientallen mensen voltijds bestreden worden. De gebouwen en spullen die zo macaber getuigen van een helse tijd, dat vereist helemaal veel werk. Afbreken..

Na 2015 ging het werk gewoon door, ditmaal met regisseur Manfred van Eijk en cameraman Chris Blokhuis, die steeds weer naar deze duistere plek afreisden. Vijf jaar lang volgden ze het team tijdens de minutieuze conserveringsoperatie van één van de barakken in het enorme complex bij het Poolse stadje Oswiecim. In de documentaire van Sarphati Media worden de vaak jonge Poolse specialisten gevolgd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .