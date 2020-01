Zenuwen leiden tot grijze haren bij stress

Dat mensen (en dieren) grijze haren kunnen krijgen van stress was bekend. Grijs haar ontstaat door het wegvallen van gespecialiseerde cellen die kleurstof voor het haar maken, de melanocyten. Maar hoe stress die cellen doet verdwijnen, was nog niet goed uitgezocht.

Amerikaanse onderzoekers analyseerden de haarzakjes van muizen die blootstonden aan psychische of lichamelijke stress. Al na enkele dagen nam het aantal melanocyten in de haarzakjes af. Die afname was het gevolg van een zeer actief sympathisch zenuwstelsel. Dit zijn zenuwen die de reactie op stress in gang zetten door afgifte van de signaalstof noradrenaline.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .