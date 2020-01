Een nieuwe levensfase, met een beschadigd kind

Adriaan Rodenburg en Rik Laernoes zijn sinds 2016 pleegouders van John. Met z'n drieën wonen ze in Haringhuizen, een dorpje in West-Friesland. ‘Zoon ons gegeven’, zo betitelde Adriaan een ervaringsverhaal dat hij over hun gezinsleven schreef. ‘Het pleegouderschap was geen bewuste keuze, het overkwam ons.’

Pleegvaders Rik Laernoes (links) en Adriaan Rodenburg met hun hond Fonz, de grote liefde van John, die zelf niet op de foto wilde. Een verhaal over hem vond hij best. (beeld Dick Vos)

‘Toen John voor het eerst bij ons bleef eten, zeiden we: “John, we zijn hier gewend om even te bidden.” John reageerde: “O ja: Here, zegen deze spijze, amen. Ja, dat weet ik, want ik heb in christelijke kindertehuizen gezeten.” Hij bleek ook alle liedjes van Elly en Rikkert te kennen.’

Adriaan Rodenburg en Rik Laernoes zijn al 35 jaar samen.

Formeel is John (31) te oud voor de term ‘pleegzoon’, maar hij noemt zichzelf graag zo. Als hij de telefoon opneemt (‘Met John’) en de beller vraagt: ‘Eh – is dit het nummer van Rik en Adriaan?’, antwoordt hij: ‘Ja, dat zijn m’n pleegouders.’

