Kabinet praat met Zeeland over verhuizing mariniers

Het kabinet schort een besluit over de verhuizing van het Korps Mariniers uit naar eind maart. Wel heeft het kabinet vrijdag besloten de ‘dilemma’s’ rond de verhuizing van dit krijgsmachtonderdeel met de Zeeuwen te bespreken.

Den Haag

In Zeeland ontstond deze week grote onrust omdat staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) het besluit uit 2012 om de mariniers te laten verkassen naar Vlissingen, leek terug te draaien. Premier Mark Rutte verklaarde na afloop van de ministerraad dat er ‘geen voorgenomen besluit is genomen’ over de verhuizing.

Wel gaat het kabinet met de verontruste Zeeuwse bestuurders praten over hun zorg dat veel van de 1800 mariniers niet willen verhuizen naar Vlissingen. De continuïteit van het korps komt in geding als veel mariniers afhaken. Rutte spreekt van ‘serieuze zorgen’. Die zorgen moeten worden afgewogen tegen de belofte aan Zeeland om met de verhuizing van het legeronderdeel de economie van Zeeland t..

