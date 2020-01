Hier gebeurde het: Albert Fongers maakt fietsen in Groningen

Het komt geregeld voor dat een product naar zijn maker wordt genoemd. De Ford is genoemd naar Henry Ford, het chocoladeflikje naar Caspar Flick en de Fongersfiets naar Albert Fongers, een jongeman uit Warffum in de provincie Groningen. Fongers had geen zin om boerenknecht te worden bij een hereboer, maar trok naar de stad Groningen, waar hij smidsknecht werd. In 1871, toen hij inmiddels getrouwd en vader van twee kinderen was, kocht hij een smederij aan het Nieuwe Kerkhof, tegenover de Nieuwe Kerk. Fongers deed wat elke smid deed, zoals het beslaan van paarden en het maken van rijtuigen.

Fongers stond open voor nieuwigheden. In de tijd dat hij zijn smederij begon, verschenen de eerste fietsen op de weg. Het rijwiel heette toen nog vélocipède en was vooral een speeltje van rijkere mensen. De fiets werd ook wel hoge bi genoemd. Albert kocht er een, bekeek hem goed en smeedde in 1884 zijn eerste hoge bi. Aan een optocht op 28 augustus 1888, bij de viering van Groningens ontzet ..

Fongers was niet de enige fabrikant in de stad: aan de Spilsluizen, om de hoek als het ware, zat fietsfabrikant H. Burgers en elders in de stad J.T. Otté. Maar Fongers leverde wel kwaliteit voor weinig geld. Op een tentoonstelling van de Nederlandse vereniging van rijwielhandelaren in 1895 bleken Fongers’ fietsen de goedkoopste en de beste. Een jaar later begon Fongers een rijwielenfabriek a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .