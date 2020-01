Bevrijd gevoel in een open, menselijke samenleving

Volgens schattingen van Stichting Gave eindigen veel huwelijken van Arabische echtparen die naar Nederland zijn gevlucht in een echtscheiding. Maar er zijn hoopvolle voorbeelden dat het wél goed kan gaan. Amjad Muhammad (36) vluchtte in 2015 naar Nederland om asiel aan te vragen. Meer dan een jaar later volgden zijn vrouw Mais Saqour (34) en dochter Leen (4). Nu proberen ze er in Nederland met zoontje Sami (2) het beste van te maken.

Het gezin van Amjad Muhammad en Mais Saqour: 'Het is bijzonder dat je menselijkheid hier altijd wordt gewaardeerd en beschermd. In Syrië was er geen aandacht voor wat je denkt en voelt.’ (beeld Niek Stam)

‘Ik was bang dat mijn dochter me niet meer zou herkennen toen we elkaar weer zagen’, zegt Amjad Muhammad. Hij herinnert het zich nog goed. Meer dan een jaar woonde de Syriër in Nederland zonder vrouw en dochter. Op 12 december 2016 zagen ze elkaar weer op Schiphol. Het gezin is al snel in het Betuwse Opheusden gaan wonen en een jaar later werd zoontje Sami geboren.

In een hoekhuis zitten Amjad, Mais en Sami aan tafel. Leen is naar school. Stroopwafels en chocoladekoekjes staan op tafel. Voor even, want de jongste kan de lekkernijen niet laten staan.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .