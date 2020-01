D-day en daarna: Rode Leger bevrijdt Auschwitz

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 35: de bevrijding van Auschwitz.

(beeld Belarusian State Archive of Documentary Film and Photography)

Jeugdige overlevenden van Auschwitz. Foto genomen door sovjet-fotograaf Alexander Voronzov kort na de bevrijding van het kamp. (beeld Belarusian State Archive of Documentary Film and Photography)

Lucie Adelsberger was een Duitse Jodin die carrière maakte in de geneeskunde. Haar specialismen waren infectieziekten en kindergeneeskunde. Na de machtsovername van Adolf Hitler verloor ze haar baan en later ook haar bevoegdheid om de geneeskunst te beoefenen. In mei 1943 werd ze naar Auschwitz gedeporteerd, het concentratiekamp in het zuidwesten van Polen.

Auschwitz was een uitgebreid complex van werkkampen en een vernietigingskamp met gaskamers en crematoria, Auschwitz-Birkenau. Adelsberger werd niet naar de gaskamer gestuurd, maar aangesteld als kamparts. Ze gaf medische hulp aan tyfuspatiënten. Ook voerde ze abortussen uit bij vrouwen die zwanger in het kamp waren aangekomen. Als de SS zag dat een vrouw zwanger was, werd ze meteen naar de g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .