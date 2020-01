Groter gebied rondom Wuhan 'op slot'

China heeft een groter gebied rondom de stad Wuhan, het epicentrum van het besmettelijke coronavirus, donderdag 'op slot' gezet. Behalve in Wuhan werden er eerder al maatregelen getroffen in de plaatsen Huanggang, Ezhou en Chibi. Nu komt daar ook Xiantao bij. Zo zijn in deze steden grote delen van het openbaar vervoer platgelegd. <

Evenementen Peking afgeblazen om virus

