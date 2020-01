Bijna 300 honden gered uit illegale fokkerijen

De Spaanse politie heeft donderdag in Madrid 270 honden bevrijd uit twee illegale hondenfokkerijen. De dieren zaten op elkaar gepropt in veel te kleine kooien. Ook werden twee dode honden aangetroffen. De kadavers waren in kranten gewikkeld. Bij de inval werden vijf mensen gearresteerd, onder wie twee dierenartsen. <

Kinderen omgekomen door ongeluk Duitsland

