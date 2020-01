EO-Jongerendag: de kracht van woorden

Rotterdam

‘Speak Life’ is dit jaar het thema van de EO-Jongerendag, op 6 juni. ‘Onderzoek wijst uit dat jongeren vroeger beginnen met schelden en zich ook steeds venijniger uiten’, volgens de EO. ‘We zien en horen dat er vaak negatief over elkaar gesproken wordt’, zegt presentator Joram Kaat. ‘Een nare reactie op Instagram, geroep op het schoolplein of een harde mening delen. In de B..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .