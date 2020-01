Nederlander iets hoopvoller

De Nederlander is iets optimistischer over de toekomst dan vorig jaar. Dat concluderen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Evangelische Theologische Faculteit Leuven.

Leuven

De toegenomen hoop geldt vooral het leven in het algemeen en maatschappelijke voorzieningen zoals de zorg, het onderwijs en veiligheid. Ook is het vertrouwen in financiële instellingen toegenomen en zien we een kleine, maar significante toename in het vertrouwen in vreemden, het leger en politieke partijen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek met de Hoopbarometer waarin verlangen naar verbe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .