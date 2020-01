Inspectie onderzoekt Universiteit Maastricht

De Inspectie Onderwijs onderzoekt of de Universiteit Maastricht genoeg heeft gedaan om de cyberaanval van eind december te voorkomen. Dat zegt minister Van Engelshoven tegen de Tweede Kamer. Haar ministerie laat weten dat het onderzoek al loopt, en dat het rapport er naar verwachting voor de zomer ligt. <

Landbouwminister: nog geen ophokplicht

De vogelgriep in Midden- en Oost-Europa is voor Nederland nog niet zo dreigend dat voor de pluimveesector een ophokplicht wordt ingevoerd. Dat laat landbouwminister Carola Schouten weten. Rond de jaarwisseling brak in Polen de 'hoogpathogene vogelgriep' uit. Een deel van de sector vroeg na uitbraken in andere Europese landen om een ophokplicht. Die is nog niet nodig, aldus Schouten. <

