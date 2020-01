Mariniers definitief niet naar Vlissingen

Na negen jaar getouwtrek is het besluit genomen: de mariniers verhuizen niet naar Vlissingen. Nieuw-Milligen op de Veluwe, waar een grondstation van de Luchtmacht en een werkplaats van de Landmacht zijn gevestigd, is de beoogde nieuwe locatie voor hun kazerne.

Den Haag

Het kabinet moet het nog eens worden over compenserende investeringen in Zeeland. Wanneer dat besluit valt, is nog niet bekend.

Alle Hens, het commandantenoverleg van het korps mariniers, zou vorige week vrijdag al op de kazerne in Doorn door vice-admiraal Rob Kramer op de hoogte worden gesteld van de verhuizing. Dat overleg werd afgeblazen, omdat CDA en VVD in de ministerraad ongelukkig bleven met de compensatie die Zeeland zou krijgen.

