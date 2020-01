Engelse kerk bevestigt huwelijksmoraal

De Anglicaanse Kerk van Engeland bevestigt in een nieuw document de traditioneel-christelijke seksuele moraal: seks hoort binnen een huwelijk tussen man en vrouw en homoseksuelen worden opgeroepen zich van seks te onthouden. De traditionele visie wordt bevestigd in 'pastorale richtlijnen', waarmee de bisschoppen reageren op de nieuwe wet op geregistreerd partnerschap. Dat was in eerste instantie alleen bedoeld voor homostellen, maar sinds kort is het ook een mogelijkheid voor heteroparen of andere relaties.