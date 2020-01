Sedatie als pauze bij dementie in laatste stadium

Utrecht

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van patiënten, zodat ze in een diepe slaap vallen. Hierdoor voelen ze geen of in ieder geval minder pijn. Dit middel mogen artsen inzetten wanneer de levensverwachting van de patiënt maximaal twee weken is, staat in een richtlijn die artsenorganisatie KNMG hierover heeft opgesteld. Palliatieve sedatie is geen manier om de dood t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .