Thema-uitzending 3FM na wangedrag dj

Hilversum

NPO 3FM maakt een thema-uitzending naar aanleiding van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van presentator Kaj van der Ree. De radiozender zendt die vrijdagavond uit op het voormalige tijdslot van Van der Ree, laat 3FM donderdag weten aan BuzzE. De presentatie is in handen van Eva Koreman, die in gesprek gaat met deskundigen en luisteraars. Van der Ree raakte in opspraak nadat jonge vrouwen op sociale media meldden dat ze op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van hem hebben ontvangen. De dj en vlogger bood zaterdag in een verklaring excuses aan en gaf toe 'domme fouten' te hebben gemaakt. <