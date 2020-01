Nieuwe recordpoging Van der Weijden

Den Haag

Zwemmer Maarten van der Weijden probeert voor de derde keer het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren. Bij de eerste poging in 2017 kwam hij tot 99,5 kilometer. Net niet genoeg, want het record staat nu nog op naam van de Zweed Anders Forvass, die in 1989 een afstand van 101,9 kilometer zwom. Bij zijn tweede poging redde Van der Weijden het wel, met 102,8 kilometer, maar omdat niet alles op camera en geluid was vastgelegd, is dat record ongeldig verklaard. De recordpoging is in zwembad De Warande in Oosterhout en is donderdag om 19.00 uur van start gegaan. Met zijn zwemacties haalt hij geld op voor onderzoek naar kanker. <