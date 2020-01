Fotograaf Sarah Mei Herman vond in 2016 een doos foto's van haar opa Mordechai, die een fotostudio had in Kaunas, Litouwen. Aan de hand van zijn foto's gaat ze op zoek naar de geschiedenis van haar familie. In het Joods Historisch Museum is haar zoektocht vanaf vandaag te zien in de tentoonstelling Germano.

Germano is Litouws voor Herman. De fotostudio van de opa van Sarah Mei Herman (40) heette Foto Germano. Mordechai werkte daarin samen met zijn jongste broer Jehuda en Foto Germano was gespecialiseerd in familieportretten. Toen Sarah Mei Herman het werk van haar grootvader zag, herkende ze haar eigen werk in de portretten die haar grootvader in de jaren twintig en dertig maakte: de compositie, v..

