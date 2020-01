Alle partijen doen mee aan bezoek kamp Auschwitz

Den Haag

Vrijdag stond de teller op 77. Inmiddels hebben 83 van de 150 Kamerleden zich aangemeld voor het bezoek dit voorjaar aan concentratiekamp Auschwitz, zegt een woordvoerder van Kamervoorzitter Khadija Arib. Eigenlijk was de aanmeldtermijn vrijdag al verlopen, omdat de reis voorbereid moet worden. ‘Maar als iemand zich alsnog meldt, kijken we wat mogelijk is. Ik sluit ni..

Het bezoek is een initiatief van Arib in het kader van 75 jaar vrijheid. Er is gekozen voor Auschwitz omdat dat het grootste Duitse vernietigingskamp was, zegt haar woordvoerder. ‘Voor de Kamervoorzitter staat Auschwitz, net als alle Duitse concentratiekampen, symbool voor de verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is bijzonder dat de Kamer daar in dit herdenkingsjaar in zo’n gro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .