Transfers voetbalsters bij elkaar geen miljoen euro

Voetbalclubs telden in 2019 meer geld neer voor vrouwelijke spelers dan een jaar eerder, maar dat valt in het niet bij de bedragen die omgaan in het mannenvoetbal. Dat blijkt uit rapporten van wereldvoetbalbond FIFA. Vorig jaar gaven professionele voetbalclubs 652.000 Amerikaanse dollars (589.000 euro) uit aan vrouwelijke spelers. In het mannenvoetbal bedroeg de transferwaarde 7,35 miljard doll..

